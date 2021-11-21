В Рязанской области скончалось 20 пациентов с коронавирусом

В воскресенье, 21 ноября, в Рязанской области выявлено 255 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 20. Пациентов, справившихся с болезнью, — 21. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1796 человек, общее число случаев заражения — 53 318.

Темп прироста за сутки составил 0.48%. Показатель заболеваемости в регионе — 4754.3 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6352.9 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 36 970 случаев заражения (всего 9 331 158), умерло пациентов — 1252 (всего 264 095).