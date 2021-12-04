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Суббота, 4 декабря, 2021
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В Рязанской области скончалось 20 пациентов с коронавирусом

Александр Ильин

В субботу, 4 декабря, в Рязанской области выявлено 222 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 20. Пациентов, справившихся с болезнью, — 573. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2046 человек, общее число случаев заражения — 56 392.

Темп прироста за сутки составил 0.39%. Показатель заболеваемости в регионе — 5028.4 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6651.0 на 100 тысяч населения.

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В России за сутки выявили 32 974 случая заражения (всего 9 769 011), умерло пациентов — 1215 (всего 280 072).

В Рязанской области скончалось 20 пациентов с коронавирусом
В Рязанской области скончалось 20 пациентов с коронавирусом
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