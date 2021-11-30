В Рязанской области скончалось 20 пациентов с коронавирусом

Во вторник, 30 ноября, в Рязанской области выявлен 231 новый случай заражения COVID-19. Число скончавшихся — 20. Пациентов, справившихся с болезнью, — 381. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1968 человек, общее число случаев заражения — 55 491.

Темп прироста за сутки составил 0.42%. Показатель заболеваемости в регионе — 4948.0 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6561.0 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 32 648 случаев заражения (всего 9 636 881), умерло пациентов — 1229 (всего 275 193).