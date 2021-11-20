В Рязанской области скончалось 19 пациентов с коронавирусом

В субботу, 20 ноября, в Рязанской области выявлено 258 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 19. Пациентов, справившихся с болезнью, — 90. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1776 человек, общее число случаев заражения — 53 063.

Темп прироста за сутки составил 0.49%. Показатель заболеваемости в регионе — 4731.5 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6327.7 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения (всего 9 294 188), умерло пациентов — 1254 (всего 262 843).