В Рязанской области скончались от коронавируса девушки 22 и 28 лет

Коронавирус продолжает уносить жизни молодых рязанцев. На этот раз стало известно о смерти девушек 22 и 28 лет.

Во вторник, 16 ноября, оперативная группа регионального правительства подтвердила гибель от COVID-19 ещё 20 человек. Среди них были эти молодые рязанки.

Женщины скончались в августе текущего года, после чего официальную причину смерти устанавливали эксперты. Они подтвердили, что причиной стал коронавирус.

Среди жертв также мужчина 86 лет и 89-летняя женщина.

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