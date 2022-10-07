Пятница, 7 октября, 2022
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В Рязанской области с начала года выявлены 16 случаев бешенства

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Изображение freegr с сайта Pixabay

С начала 2022 года на территории Рязанской области выявлены 16 случаев заболевания животных бешенством. Об этом сообщило Главное управление ветеринарии региона.

Ограничительные мероприятия (карантин) действуют в 3 эпизоотических очагах — личных подворьях в с. Паники Сараевского района (срок окончания ограничительных мероприятий — 14 октября 2022 года), с. Паники Сараевского района (срок окончания ограничительных мероприятий — 25 октября 2022 года), с. Муравлянка Сараевского района (срок окончания ограничительных мероприятий — 6 ноября 2022 года).

В целях профилактики заболевания бешенством за прошедший период вакцинированы 846 голов собак, 851 голова кошек, 95 голов сельскохозяйственных животных, 1 тигр в 58 населенных пунктах области.

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