В Рязанской области с 1 января введут выплаты беременным студенткам

В Рязанской области с 1 января 2025 года планируется ввести единовременную выплату студенткам, ставшим на учёт по беременности. Соответствующий законопроект подготовило региональное министерство соцзащиты.

Сумма выплаты составит 100 тысяч рублей. Планируется, что она будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Среди других мер соцподдержки молодых семей — единовременные выплаты в 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребёнка, а также компенсация части стоимости найма жилья. При наличии одного ребёнка семья сможет рассчитывать на 50% оплату, двух и более — 75% стоимости найма жилья.

Выплаты вводятся в рамках нацпроекта «Семья».