Среда, 4 декабря, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Рязанской области с 1 января введут выплаты беременным студенткам

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

В Рязанской области с 1 января 2025 года планируется ввести единовременную выплату студенткам, ставшим на учёт по беременности. Соответствующий законопроект подготовило региональное министерство соцзащиты.

Сумма выплаты составит 100 тысяч рублей. Планируется, что она будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Среди других мер соцподдержки молодых семей — единовременные выплаты в 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребёнка, а также компенсация части стоимости найма жилья. При наличии одного ребёнка семья сможет рассчитывать на 50% оплату, двух и более — 75% стоимости найма жилья.

Выплаты вводятся в рамках нацпроекта «Семья».

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Напротив Кремлевского вала появится смотровая площадка

От цирка до вала ведутся масштабные работы по созданию комфортной прогулочной зоны, которая войдет в Большой пешеходный маршрут Рязани.
Новости Касимова

Трагическое ДТП в Рязанской области: погибли парень и девушка из Касимова

Госавтоинспекция Рязанской области публикует подробности смертельного ДТП с участием легковушки и фуры, которое произошло...
Новости Рязани и области

В театре «Переход» РГУ имени С. А. Есенина прошёл спецпоказ спектакля «Свадебный переполох»

2 декабря в театре «Переход» РГУ имени С.А. Есенина состоялся специальный показ спектакля «Свадебный...