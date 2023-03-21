В Рязанской области с 1 апреля вводится ограничение движения для грузовиков

В период с 1 по 30 апреля на дорогах регионального и межмуниципального значения вводится ограничение движения транспортных средств с нагрузкой более 6 тонн на ось. Об этом сообщил Минтранс Рязанской области.

В указанный период времени дорожные конструкции в связи с оттаиванием грунта наиболее ослаблены и, как следствие, подвержены разрушению. Стоит отметить, что наиболее опасными деформациями дорожной одежды являются пучины. В зимний период времени в грунте образуются ледяные прослойки и линзы. При замерзании вода увеличивается в объеме, и происходит поднятие вышележащих слоев дорожной одежды — пучение грунта. В весеннее время года при оттаивании линз происходит переувлажнение грунта, и дорожная одежда теряет прочность.

При наезде автомобиля с нагрузкой, превышающей допустимые нормы, происходит повреждение дорожного полотна. В дальнейшем это приводит к образованию колейности и выбоин на дорогах. Зачастую такие повреждения приводят к ДТП.

В частности, 15 марта примерно в 18:30 на участке автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов в районе н. п. Давыдово произошло массовое ДТП. Одним из факторов, способствовавших аварии стала выбоина на дороге, образовавшаяся вследствие проезда большегрузного транспорта.

Поэтому установленное ограничение не только обеспечит сохранность автодорог региона, но и повысит уровень безопасности дорожного движения для всех пользователей транспорта.