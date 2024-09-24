Вторник, 24 сентября, 2024

В Рязанской области резко увеличилась заболеваемость ОРВИ

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от jcomp на Freepik

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора сообщили о резком росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

По данным ведомства, на минувшей неделе зарегистрировано превышение эпидпорога по Рязанской области на 5%, по Рязани — на 30,7%. В сравнении с предыдущей неделей число заболевших увеличилось на 43,6%. 

Большинство заболевших — дети до 14 лет. На их долю приходится 57,4% случаев. Это можно связать с началом учебного года. 

Жителей Рязани среди заболевших — 73,5%.

Заболеваемость вызвана циркуляцией вирусов негриппозной этиологии — аденовирусами, РС-вирусами.

По России в целом за неделю зарегистрировано более 880 тысяч заболевших, рост заболеваемости составил 24,7%. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах страны. 

Роспотребнадзор называет эффективной защитой от гриппа иммунизацию населения. В Рязанской области вакцинировано 21,4% взрослых от числа запланированных и 22,4% детей. Охват населения прививками против гриппа составляет 10,5%.

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