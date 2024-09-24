В Рязанской области резко увеличилась заболеваемость ОРВИ

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора сообщили о резком росте заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным ведомства, на минувшей неделе зарегистрировано превышение эпидпорога по Рязанской области на 5%, по Рязани — на 30,7%. В сравнении с предыдущей неделей число заболевших увеличилось на 43,6%.

Большинство заболевших — дети до 14 лет. На их долю приходится 57,4% случаев. Это можно связать с началом учебного года.

Жителей Рязани среди заболевших — 73,5%.

Заболеваемость вызвана циркуляцией вирусов негриппозной этиологии — аденовирусами, РС-вирусами.

По России в целом за неделю зарегистрировано более 880 тысяч заболевших, рост заболеваемости составил 24,7%. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах страны.

Роспотребнадзор называет эффективной защитой от гриппа иммунизацию населения. В Рязанской области вакцинировано 21,4% взрослых от числа запланированных и 22,4% детей. Охват населения прививками против гриппа составляет 10,5%.