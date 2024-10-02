В Рязанской области решают проблему обеспечения льготников лекарствами

Губернатор Павел Малков принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Рязанской области, где рассматривались вопросы совместной деятельности в сфере здравоохранения.

На заседании обсуждались темы льготного лекарственного обеспечения в регионе, предоставления технических средств реабилитации, результаты прокурорского надзора в этой сфере. Речь шла о совместной работе, направленной на решение проблемных вопросов, и дополнительных мерах, которые необходимо принять. В работе участвовали прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев, министр здравоохранения региона Александр Пшенников, руководители структурных подразделений прокуратуры.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что жалобы от жителей региона на обеспечение лекарственными препаратами есть, обозначаемые проблемы адресно решаются. Ведется системная работа по устранению недоработок в этом направлении. Так, внесены поправки в областной бюджет, которые предусматривают увеличение финансирования здравоохранения на 588 млн рублей, и существенная часть из этих средств направляется на лекарственное обеспечение льготников. Министерством здравоохранения региона ускорены конкурсные процедуры, уже сейчас размещаются закупки на следующий год. Для более оперативной доставки препаратов в аптечные пункты выделены средства на закупку рефрижератора, планируется увеличить и частоту таких доставок в неделю. Также развитие медицинской информационной системы способствует выходу на новый уровень планирования и управления процессами.

Глава региона обратил внимание на повышение потребности льготников в медикаментах, которая, в том числе, связана с нарастающими темпами диспансеризации в Рязанской области. По его словам, если в 2022 году медосмотры прошли 365 тыс. человек, то в этом году – уже 585 тысяч. Выявляется больше заболеваний, соответственно увеличиваются число пациентов с льготами и объемы закупки лекарств. Вместе с тем в регионе сокращается смертность. Рязанская область находится на первом месте по темпу снижения смертности от онкологии. За два последних года более чем на 3 года выросла ожидаемая продолжительность жизни, это один из лучших результатов в стране.

«В текущих условиях очевидно, что систему надо дорабатывать и настраивать. Прогнозировать дальнейшую работу, с учетом диагнозов, мест проживания людей, заранее планировать закупки лекарственных препаратов. Понимание проблемы есть, будем дальше двигаться и решать их, – сказал Губернатор. – Благодарю областную прокуратуру за вовлеченность в решение всех проблем в сфере здравоохранения, оно для меня – один из самых главных приоритетов. Здесь важно навести порядок, еще есть над чем поработать. Мы все замечания всегда очень тщательно смотрим и прорабатываем необходимые решения».

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев подчеркнул, что в тесном взаимодействии с министерством здравоохранения региона ведомством уже проведена большая работа. Реализован ряд совместных мероприятий, направленных на решение проблемных вопросов в обеспечении лекарственными препаратами. Прокуратура и дальше будет продолжать уделять внимание важным для жителей вопросам.