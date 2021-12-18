В Рязанской области разыскивают похищенного 4-летнего мальчика

Волонтёры рязанского поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили о розыске похищенного в Санкт-Петербурге 4-летнего Матвея Сапрыкина. По их словам, мальчик может находиться в любом регионе России.

Ребёнка похитил ограниченный в родительских правах по решению суда отец. Инцидент произошёл утром 8 декабря на одной из улиц северной столицы.

Отмечается, что ранее мужчина уже похищал сына. В прошлый раз на его поиски ушло полгода. Тогда на отца составили административный протокол.

«Мужчина мог увезти ребенка из Санкт-Петербурга в любой регион России. Поэтому мы обращаемся ко всем, вне зависимости от того, в какой точке страны вы находитесь: пожалуйста, будьте внимательны – вдруг именно вы увидите Матвея или узнаете о нем какую-либо информацию», — пишут волонтёры.

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В настоящий момент поиском занимаются следственные органы и добровольцы отряда.