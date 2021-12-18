В Рязанской области разыскивают похищенного 4-летнего мальчика

Волонтёры рязанского поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили о розыске похищенного в Санкт-Петербурге 4-летнего Матвея Сапрыкина. По их словам, мальчик может находиться в любом регионе России.
Ребёнка похитил ограниченный в родительских правах по решению суда отец. Инцидент произошёл утром 8 декабря на одной из улиц северной столицы.
Отмечается, что ранее мужчина уже похищал сына. В прошлый раз на его поиски ушло полгода. Тогда на отца составили административный протокол.
В настоящий момент поиском занимаются следственные органы и добровольцы отряда.