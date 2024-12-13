В Рязанской области разыскивают 83-летнего мужчину

В Рязанской области пропал мужчина 1941 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Василий Мальцев 11 декабря 2024 года уехал на автомобиле «Renault Sandero Stepway» бежевого цвета и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, глаза серо-зеленые, нормального телосложения, волосы седые с залысиной. В день пропажи был одет в синюю куртку, черные брюки и шапку, сапоги.

Если у вас есть сведения о месте нахождения Василия Мальцева, позвоните на горячую линию 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).