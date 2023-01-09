В Рязанской области разыскивают 61-летнего Владимира Иванова. Ориентировку на мужчину 9 января распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Местонахождение Иванова неизвестно с 8 января. Мужчина пропал в селе Пощупово Рыбновского района.
Приметы пропавшего: рост 160 см, плотное телосложение, тёмно-русые с проседью волосы, голубые глаза.
Владимир Иванов был одет в серо-синюю куртку, синие джинсы, тёмно-коричневые ботинки, кожаную кепку.
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