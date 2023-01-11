В Рязанской области разработали порядок контроля за работой фонда капремонта многоквартирных домов

В Рязанской области разработали подрядок контроля за работой фонда капремонта многоквартирных домов. Соответствующий законопроект опубликовал сайт регионального правительства.

Контролировать работу фонда будет Госжилинспекция Рязанской области. А контроль за исполнением документа возложили на Артёма Бранова, вице-губернатора.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков попросил правоохранителей проверить деятельность рязанского фонда капремонта