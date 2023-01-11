Среда, 11 января, 2023
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В Рязанской области разработали порядок контроля за работой фонда капремонта многоквартирных домов

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В Рязанской области разработали подрядок контроля за работой фонда капремонта многоквартирных домов. Соответствующий законопроект опубликовал сайт регионального правительства.

Контролировать работу фонда будет Госжилинспекция Рязанской области. А контроль за исполнением документа возложили на Артёма Бранова, вице-губернатора.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков попросил правоохранителей проверить деятельность рязанского фонда капремонта

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