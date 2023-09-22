В Рязанской области разрабатывают приложение для покупки автобусных билетов без комиссии

В Рязанской области идет работа над приложением busrzn, в котором можно будет покупать билеты на автобусы без комиссии.

Как сообщает ГТРК «Ока», рязанцы и гости города стали жаловаться на 10% комиссию при покупке билетом на автобусы онлайн. В связи с этим в кассах Центрального автовокзала образовались очереди из тех, кто желает сэкономить.

Активисты поделились, что цена на билеты в интернете подросла с 1 сентября: до этого она была такой же, как при покупке оффлайн.

В администрации «Пассажирсервиса» – организации по перевозке людей – пояснили, что сайты-посредники берут комиссию за дополнительные услуги по защите прав покупателей, разъяснение информации по перевозке, консультацию и удобство в обслуживании.

В региональном минтрансе рассказали, что сейчас разрабатывается обновление мобильного приложения по продаже билетов busrzn, через которое можно купить билеты без комиссии.

Отмечается, что, когда заработает приложение, неизвестно.