В Рязанской области расширят поддержку семей героев и улучшат качество медпомощи

На заседании Правительства Рязанской области, которое провел губернатор Павел Малков, было принято несколько важных решений, направленных на социальную поддержку жителей региона и развитие здравоохранения. Об этом сообщается на сайте правительства.

Одно из ключевых решений — расширение перечня граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи. Теперь в него войдут вдовы, родители и дети погибших или умерших Героев Российской Федерации, Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы.

Также на заседании было принято решение о перераспределении средств в рамках территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Это позволит увеличить финансирование медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара по профилю «онкология». А также это повлияет на диагностические исследования на МРТ и КТ.

Павел Малков подчеркнул важность оперативного решения вопросов жителей региона и напомнил о предстоящем 29 августа прямом эфире в соцсетях. Губернатор призвал активизироваться в решении проблемных вопросов и подчеркнул, что все обращения граждан будут находиться на его личном контроле.