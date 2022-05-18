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Среда, 18 мая, 2022

В Рязанской области расширяется перечень услуг, доступных для оформления дистанционно

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7info
7info

В Рязанской области расширяется перечень услуг, доступных для оформления дистанционно

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области сообщило о возможности получения гражданами социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в электронном виде.

За первый квартал 2022 года около 17 тысяч жителей Рязанской области оформили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Теперь данная услуга доступна и в электронном виде после регистрации гражданина на портале Госуслуг и получения доступа к личному кабинету.

В Рязанской области расширяется перечень мер поддержки, которые можно оформить без личного обращения и предоставления документов. Это позволяет повысить качество и доступность предоставления мер социальной поддержки населения.

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