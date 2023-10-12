В Рязанской области расширили меры соцподдержки участников специальной военной операции

Депутаты Рязанской областно Думы на заседании в среду, 11 сентября, одобрили сразу несколько законопроектов, которые направлены на расширение мер поддержки участников специальной военной операции, а также их семей.

Во-первых, в рамках исполнения распоряжения президента России Владимира Путина в регионе вводится право на предоставление бесплатных земельных участков военнослужащим, добровольцам и гражданам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальные звания полиции. Условий для получения земельного участка следующие: участники СВО должны быть удостоены звания Героя Российской Федерации или награждены орденами РФ, и являться ветеранами боевых действий.

Мера поддержки также распространяется на членов семей военнослужащих, погибших из-за увечий или заболеваний, полученых ходе СВО. Законом установлено, что участки будут площадью от 400 до 1000 кв. м. Их можно использовать для индивидуального жилищного строительства, ведения хозяйства, высадки сада, огорода и для других личных нужд. Кроме того, для претендующих на участки бойцов СВО с тремя и более детьми согласно инициативе устранили требование о минимальном сроке регистрации на территории Рязанской области.

Во-вторых, законодательными нововведениями уточнили статус многодетных семей. К ним теперь относят семьи, в которых дети достигли возраста 18 лет и проходят военную службу по призыву, контракту и мобилизации. За такими семьями закрепили право на получение мер социальной поддержки в случае гибели ребёнка при выполнении им задач в ходе специальной военной операции. Также право на получение мер соцподдержки предоставили участникам СВО, которые не зарегистрированы в Рязанской области по месту жительства, в случае, если те проходят службу в воинских частях, органах и учреждениях на территории региона. Также расширен круг лиц, имеющих право на получение меры социальной поддержки по отдыху и оздоровлению.