В Рязанской области расширены меры поддержки семей с детьми

Депутаты регионального парламента приняли изменения в закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области». Документ внесен губернатором Павлом Малковым и единогласно поддержан на заседании законодательного собрания в среду, 29 января.

Нововведения касаются использования единовременной социальной выплаты, установленной для жителей российских регионов, приехавших в Рязанскую область для трудоустройства. Средства в размере 250 тысяч рублей теперь можно потратить не только на первоначальный взнос по ипотечному кредиту, но и на погашение ранее оформленного целевого займа на покупку недвижимости в Рязани и районах области. Чтобы получить финансовую помощь от государства, сотрудник должен проживать на территории области и официально трудиться полный рабочий день. Перечень организаций, работники которых имеют право на данную выплату, определяется по результатам отбора.

Для таких специалистов документ также предусматривает увеличение размера единовременной выплаты на приобретение имущества с 75 до 100 тысяч рублей.

Реклама

Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

В ходе заседания парламентарии также единогласно проголосовали за внесение изменений в региональный закон «О мерах социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми». Речь идет о получении единовременной выплаты при рождении третьего или последующего ребенка. Ее размер составляет 300 тысяч рублей. Теперь регистрацию на территории Рязанской области достаточно иметь одному из супругов (единственному родителю). Документ должен быть действителен на дату рождения малыша. Ранее для получения финансовой помощи от государства оба родителя должны были официально проживать в регионе не менее трех лет. Кроме того, введены новые обязательные требования: неполучение супругами (единственным родителем) единовременной выплаты при рождении третьего или последующего ребенка другого субъекта России и регистрация новорожденного в Рязанской области.

Данная мера поддержки распространяется на супругов (или единственного родителя) в возрасте до 35 лет включительно. При этом пополнение в семье (в том числе усыновление) должно произойти не ранее 1 января 2025 года.

– Региональный парламент совместно с правительством региона продолжает планомерную работу по созданию комфортных социально-экономических условий для рождения и воспитания детей. Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, всесторонняя помощь многодетным родителям, повышение благосостояния семей – наши приоритетные цели. Для их достижения сегодня мы внесли изменения в два региональных закона. Названия у документов разные, но цель одна – чтобы создавались крепкие дружные семьи, чтобы в наш регион приезжали специалисты из других областей, оставались в нашем любимом Рязанском крае, обустраивали свой дом и, конечно, растили детей – здоровых, счастливых и уверенных в завтрашнем дне, – отметил в своем комментарии спикер регионального парламента Аркадий Фомин.