В Рязанской области работал нелегальный кредитор

Рязанская организация, которая была исключена из государственного реестра ломбардов, продолжала в названии сохранять этот статус. При этом оказывать финансовые услуги она уже не имела права. Информация внесена в предупредительный список регулятора и направлена в Прокуратуру области.

«Когда компания не имеет статуса ломбарда, но в названии фигурирует данное слово, это может вводить потребителей в заблуждение. Они будут уверены, что обращаются к участнику рынка, который работает по действующим нормам. Когда же человек взаимодействует с нелегалами, он рискует потерять залог или же задолжать более крупную, чем изначально предполагалось, сумму», — предупреждает начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.

В легальном ломбарде сделку подтверждает залоговый билет, где прописаны индивидуальные условия займа и информация о залоге. Это документ, который фиксирует все тонкости договора и подтверждает право человека на заложенное имущество. Ставки по займам ограничены, так же, как и способы возврата долга. В организации, которые не входят в соответствующие реестры и не имеют права оказывать финансовые услуги, законодательные нормы могут не соблюдаться.

В целом по России с января по сентябрь 2024 года было выявлено почти 6 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности. По информации правоохранительных органов, было возбуждено около 480 административных дел и более 100 уголовных дел.

Для предупреждения потребителей информация о выявленных проектах раскрывается на сайте Банка России в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Этот список пополняется ежедневно.