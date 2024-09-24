В Рязанской области проверят работу систем оповещения

В Рязанской области 4 октября проведут комплексную проверку готовности систем оповещения населения. Об этом появилась информация в группе администрации Сасовского муниципального округа.

Отмечается, что сигнал будет доводиться с использованием электромеханических сирен. Проверка начнётся в 10:40 и закончится в 10:43. Следующая начнется в 14:20 и продолжится до 14:23.

Жителей региона могут предупредить о проверке через СМС сообщения. Отправителем будет RSCHS.

Комплексная проверка систем оповещения – плановое мероприятие, которое проводится 2 раза в год для оценки исправности технических средств.