Суббота, 29 октября, 2022
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В Рязанской области простились с погибшими на Донбассе военными

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В Рязанской области простились в погибшими на Донбассе военнослужащими. Похороны старшего лейтенанта Михаила Пушкова, начальника связи, командира гаубично-артиллерийского дивизиона в/ч 3183 и рядового Жулдыгали Батыргалиева, механика-водителя танковой роты в/ч 31831 прошли 28 октября в Рязани и Скопине.

Проводить погибших в последний путь пришли представители правительства Рязанской области, местных властей, духовенство, ветераны, родные и близкие.

Соболезнования выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.

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