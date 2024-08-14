Среда, 14 августа, 2024

В Рязанской области простились с 60-летним добровольцем Пашиным, погибшим в зоне СВО

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: «Спасские вести»

13 августа в Кирицком поселении состоялась церемония прощания с Владимиром Пашиным, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщают «Спасские вести».

Владимир Васильевич Пашин родился 12 августа 1963 года в селе Кирицы. Он окончил Шацкий сельхозтехникум по специальности «агроном», служил в пограничных войсках в Германии. Более 20 лет до участия в СВО работал в санатории «Кирицы» по строительной части.

Когда Владимир Васильевич уходил добровольцем, он сказал родным: «За спинами прятаться не могу и не хочу!».

2 августа 2024 года, выполняя боевые задачи у населенного пункта Терны в ДНР, стрелок штурмовой роты мотострелкового батальона старший сержант Владимир Пашин погиб. Ему было 60 лет.

Церемония прощания с героем прошла в Кирицком поселении. На гражданской панихиде со словами соболезнования к родным и близким Владимира обратились представители регионального правительства и районной администрации, руководство сельского поселения.

Похоронили Владимира Пашина с воинскими почестями на местном кладбище.

За мужество и отвагу он был награждён орденом Мужества посмертно.

В Рязанской области простились с 60-летним добровольцем Пашиным, погибшим в зоне СВО
Фото: «Спасские вести»

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