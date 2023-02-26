В Рязанской области прошло внедорожное шоу «Ледовое побоище»

В субботу, 25 февраля, в Сапожке прошёл внедорожный джип-спринт «Ледовое побоище». Заезд посвятили Дню защитника Отечества, – пишет издательство «Пресса».

Участниками шоу стали команды из Касимова, Рязани, Ухолово, Сараев и других районов области.

Участник офф-роуд движения Андрей Швецов рассказал, что трассу протяжённостью больше километра начали готовить сразу после новогодних праздников.

Андрей Швецов: «В этот раз экипажи поделились на два класса. В первом поехали подготовленные машины, которых мы пустили в массовом заезде. Второй класс – индивидуальный на время. Он для тех, кто не хочет повредить своё авто в гонке с общим стартом»

Несмотря на погоду, мероприятие собрало немало зрителей — любителей активного отдыха со всего региона. По словам активистов движения «Сапожковский уездъ», с каждым годом шоу собирает всё больше участников и зрителей. В этом году в джип-спринте участвуют около 30 человек.

Организаторы поблагодарили всех, кто участвовал и помогал в подготовке джип-спринта.