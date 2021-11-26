В Рязанской области прошли антитеррористические учения

В Рязанской области прошли командно-штабное учение. В ходе них силовые структуры и органы власти отработали действия при проведении контртеррористической операции по пресечению террористического акта на объекте специальной категории, сообщает пресс-служба Управления ФСБ по региону.

По сценарию, группа вооруженных огнестрельным оружием лиц совершила нападение на отдел вневедомственной охраны ФСВНГ. В результате огневого контакта несколько сотрудников Росгвардии получили ранения и взяты в заложники. Также преступники захватили оружейную комнату.

В район происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В ходе переговоров преступники выдвинули заведомо невыполнимые требования и угрожали лишить жизни заложников. В этой связи было принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого «террористы» были нейтрализованы, а заложники освобождены.

Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона.