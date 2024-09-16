В Рязанской области прошла Всероссийская акция «Диктант здоровья»

16 сентября на площадке РязГМУ имени академика И.П. Павлова состоялся очный этап Всероссийской образовательной акции «Диктант здоровья». Об этом сообщается на сайте правительства.

Акция организована Роспотребнадзором, Всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики» при поддержке Минздрава России в рамках реализации информационно-просветительского проекта «Санпросвет» с целью популяризации санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни.

В очном этапе «Диктанта здоровья» приняли участие студенты медико-профилактического факультета РязГМУ. Их приветствовали руководитель управления Роспотребнадзора Рязанской области Лариса Сараева и ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Роман Калинин. Участники ответили на вопросы о правилах личной гигиены, укреплении иммунитета, профилактике опасных вирусно-инфекционных заболеваний и здоровом питании.

Проверить свои знания по данной теме могут все желающие старше 13 лет. В онлайн формате тестирование продлится до 21 сентября. Оно организовано на портале Роспотребнадзора санщит.рус.

По итогам «Диктанта здоровья» участники очного этапа получат памятные грамоты, все прошедшие онлайн-тестирование — электронный сертификат.