В Рязанской области прошла патриотическая акция в поддержку Президента России и СВО

Региональное министерство по делам территорий и информационной политике сообщает о том, что в Рязанской области состоялся митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента».

Митинг, организованный по инициативе общественных организаций региона, состоялся в ЦПКиО. Поддержать курс Президента РФ и российских бойцов, участвующих в спецоперации по защите мирного населения Донбасса и юго-востока Украины пришли порядка трехсот человек: представители трудовых коллективов, политических партий, жителей Донбасса, общественных объединений, студенты.

Участники митинга высказали слова поддержки Президенту России и военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции и с честью выполняют свой долг. Член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Воронова отметила: «Шестой месяц идет спецоперация. И с каждым днем мы все более ясно понимаем с каким абсолютным злом пришлось столкнуться нашей стране. Оно замешено на адской смеси неонацизма, кровавой бандеровщины, расизма, культа смерти и крови. Мы можем с полным основанием сказать, что сегодня на Донбассе идет не просто боевое сражение, идет духовное и священная битва добра со злом, – сказала Ольга Воронова. – Для нас Донбасс близок не только территориально, но и духовно. Исторические факты показывают, что в годы Великой Отечественной войны многие люди, связанные с Рязанской областью, принимали самое активное участие в его освобождении, а потом в восстановлении промышленности. И сегодня история повторяется. Наши десантники, бойцы-железнодорожники, росгвардейцы героически освобождают Донбасс от укрофашистской нечисти. Наши жители, волонтеры помогают народу Донбасса. Они регулярно собирают и доставляют мирным жителям ДНР и ЛНР гуманитарную помощь».

Руководитель регионального отделения АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Геннадий Истомин отметил: «Мы видим и чувствуем боль жителей Луганска и Донецка. Постоянно слышим от них слова благодарности: «Спасибо, что вы пришли. Мы ждали это 8 лет». Поэтому все, что сейчас там происходит, не зря. И решение нашего Президента о проведении спецоперации, абсолютно правильное».

На митинге также выступили член областного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Валерий Мухин, председатель регионального отделения Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил Виктор Янаки, член Совета рязанского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Игорь Бархансков, председатель профсоюза военнослужащих Рязанской области Анатолий Бороненков, заместитель председателя рязанского отделения общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Александр Трушин.Память погибших на Донбассе участники митинга почтили минутой молчания. В ходе мероприятия прозвучали патриотические песни в исполнении творческих коллективов Рязани.