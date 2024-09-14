В Рязанской области прошёл фестиваль «Моя малая Родина»

14 сентября в Клепиковском районе состоялся фестиваль «Моя малая Родина», сообщает сайт правительства Рязанской области.

Фестиваль проходил в Мещерском музее деревянного зодчества имени В. П. Грошева в деревне Лункино. В его рамках мастера из разных регионов демонстрировали свои навыки и делились опытом. Были представлены уникальные работы, выполненные из дерева.

Главным событием праздника стал турнир резчиков по дереву, в ходе которого мастера создавали скульптуры по эскизам победителей детского конкурса рисунков. В частности, победитель российских и зарубежных фестивалей Николай Маныкин из Рязани, который участвует в турнире не первый раз, изготовил работу, олицетворяющую образ девочки Мещеры. Также прошел конкурс детских школ резьбы по дереву г. Спас-Клепики и г. Гусь-Хрустальный.

На фестивале были организованы мастер-классы, викторины, выступление творческих коллективов. Гости праздника могли бесплатно посетить зал макета «Крепость Древней Руси» и послушать «Мещерский сказ» в прочтении автора Алексея Гушана.

В настоящее время на центральной площади г. Спас-Клепики продолжается Всероссийский фестиваль «Родные просторы. Есенинские вечера». В программе — выступления Евы Власовой и группы «Пицца», Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова, Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е. Попова, группы Feelin’s. Также на фестивальной площадке свои номера покажут воспитанники социального проекта «Белый пароход» и танцевальной студии «Бренд» (г. Москва).