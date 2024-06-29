Суббота, 29 июня, 2024

В Рязанской области прошёл Единый день выпускника

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязанской области состоялся Единый день выпускника. По поручению губернатора Павла Малкова, заместители председателя правительства региона, руководители профильных министерств и ведомств поздравили выпускников в муниципальных районах и городских округах.

Торжественные собрания прошли во всех муниципалитетах. В городе Сасово выпускной бал состоялся на площади перед местным культурно-досуговым центром. Первый зампред правительства региона Анна Рослякова от имени губернатора поздравила выпускников Сасовского муниципального округа. Она отметила, что в муниципалитете школу заканчивают более 130 человек, а всего в регионе — около 4 тысяч молодых людей.

Анна Рослякова пожелала выпускникам продолжать реализовывать свой потенциал и получить высшее образование. Она подчеркнула, что от них зависит будущее страны и региона.

В ходе праздничных мероприятий отличников учёбы наградили федеральными медалями «За особые успехи в учении» и благодарственными письмами. Знаки отличия дают абитуриентам преимущества при поступлении в вузы. После награждения выпускники исполнили школьный вальс, символизирующий прощание со школой.

Основной период сдачи ЕГЭ для одиннадцатиклассников в 2024 году проходил с 23 мая по 11 июня. По результатам экзаменов 32 выпускника набрали максимальные 100 баллов по различным дисциплинам, таким как химия, физика, русский язык, математика, обществознание и другие.

Высокий результат показали учащиеся школ городов Рязани, Касимова и Скопина, Сасовского округа, а также Рыбновского, Пронского, Рязанского, Спасского и Ермишинского районов.

Четыре одиннадцатиклассника рязанской гимназии № 2 получили высший балл на ЕГЭ по физике.

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