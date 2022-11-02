В Рязанской области прошел слет добровольцев

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области информирует о том, что представители волонтерских организаций региона приняли участие в Слете добровольцев «СтудДобро».

На базе оздоровительного комплекса «Звездный» с 20 октября по 2 ноября прошел Слет добровольцев Рязанской области «СтудДобро». В нем приняли участие 50 студентов–активистов волонтерского движения.

Для добровольцев, лидеров, руководителей и представителей волонтерских объединений Рязанской области были организованы мероприятия, включающие в себя образовательный и творческий блоки. Они направлены на развитие добровольческой деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории Рязанской области.Также на базе «Звездного» прошел обучающий семинар для организаторов добровольческой деятельности Рязанской области. Его участниками стали представители муниципальных центров поддержки добровольчества, координаторы волонтерской деятельности в образовательных учреждениях. В рамках семинара состоялись установочные совещания, была спланирована работа организаторов добровольческой деятельности в соответствии с федеральной и региональной повесткой.

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