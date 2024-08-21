Среда, 21 августа, 2024

В Рязанской области прошел форум, посвященный воспитанию детей

Автор: 7info7

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Изображение от pressfoto на Freepik

В Рязанской области состоялся форум классных руководителей и советников директоров школ по воспитательной работе. Мероприятие было посвящено взаимодействию семьи и школы в вопросах воспитания подрастающего поколения, сообщается на сайте правительства.

Глава регионального Минобразования Ольга Щетинкина отметила важность профилактики деструктивного поведения среди детей и подростков. Она призвала педагогов внимательно следить за атмосферой в детских коллективах и своевременно реагировать на возможные проблемы.

Участники форума обсудили роль родительских комитетов, особенности воспитания в семье и школе, а также вопросы профориентации.

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