В Рязанской области прошел форум, посвященный воспитанию детей

В Рязанской области состоялся форум классных руководителей и советников директоров школ по воспитательной работе. Мероприятие было посвящено взаимодействию семьи и школы в вопросах воспитания подрастающего поколения, сообщается на сайте правительства.

Глава регионального Минобразования Ольга Щетинкина отметила важность профилактики деструктивного поведения среди детей и подростков. Она призвала педагогов внимательно следить за атмосферой в детских коллективах и своевременно реагировать на возможные проблемы.

Участники форума обсудили роль родительских комитетов, особенности воспитания в семье и школе, а также вопросы профориентации.