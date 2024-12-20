В Рязанской области промышленное производство выросло на 12%

В Рязанской области на 12% выросли объемы промышленного производства в январе–октябре 2024 года по сравнению с годом ранее. Об этом сообщили в Рязаньстате.

На 35% увеличилось обеспечение электрической энергией, газом и паром, на 12% — объемы обрабатывающих производств, на 1% — добыча полезных ископаемых.

Почти в 4 раза вырос объем услуг полиграфии и копирования, на 77% — производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, на 42% — автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 30% — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, на 20% — производство пищевых продуктов, на 15% — ремонт и монтаж машин и оборудования.

Снижение промышленного производства на 16% наблюдалось в производстве текстильных изделий и электрического оборудования, на 11% — кожи и изделий из кожи. Кроме того, на 3% уменьшились объемы в сфере водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений.