В Рязанской области пройдут испытания нового беспилотника

Резидент Аэрокосмической долины запустит серийное производство беспилотников, написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам главы региона, разработчик «Эколибри» привлёк 270 млн инвестиций фонда «Национальная технологическая инициатива». Средства пойдут на создание серийного производства и сертификацию беспилотного воздушного судна самолётного типа «Р-75».

Модель «Р-75» с размахом крыла 5 метров и дальностью полёта 750 км несёт до 25 кг полезной нагрузки. Это первый серийный беспилотник подобного класса в стране. Испытания самолёта пройдут в Рязанской и Новгородской областях, Подмосковье и Ненецком автономном округе.

— Это ещё один важный шаг для развития отрасли беспилотников в Рязанской области и России, — отметил Павел Малков.