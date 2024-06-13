Четверг, 13 июня, 2024

В Рязанской области пройдут испытания нового беспилотника

Автор: 7info

Опубликовано

Резидент Аэрокосмической долины запустит серийное производство беспилотников, написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам главы региона, разработчик «Эколибри» привлёк 270 млн инвестиций фонда «Национальная технологическая инициатива». Средства пойдут на создание серийного производства и сертификацию беспилотного воздушного судна самолётного типа «Р-75».

Модель «Р-75» с размахом крыла 5 метров и дальностью полёта 750 км несёт до 25 кг полезной нагрузки. Это первый серийный беспилотник подобного класса в стране. Испытания самолёта пройдут в Рязанской и Новгородской областях, Подмосковье и Ненецком автономном округе.

— Это ещё один важный шаг для развития отрасли беспилотников в Рязанской области и России, — отметил Павел Малков.

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