В Рязанской области пройдёт отбор заявок на субсидии на проекты по ликвидации незаконных свалок

Муниципальные образования Рязанской области могут получить субсидии на реализацию проектов по ликвидации несанкционированных свалок.

Субсидии предоставят в рамках госпрограммы Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки», – сообщили в минприроды региона.

Приём заявок стартует 20 января и завершится 25 января.

Прошедшие отбор муниципальные образования получат субсидии на разработку проектной документации на мероприятия по ликвидации незаконных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

Подробные сведения о сроках заявочной кампании и условиях участия в отборе размещена в областной газете «Рязанские ведомости».