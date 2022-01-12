В Рязанской области пройдёт Неделя памяти жертв Холокоста

С 17 января по 4 февраля в регионах России, в том числе Рязанской области, пройдёт Неделя памяти жертв Холокоста. Об этом информирует региональное правительство.

Акция проходит в стране ежегодно в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти «Аушвиц» (Освенцим).

В преддверии 77-й годовщины освобождения Красной Армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в регионе состоится серия мемориальных мероприятий, в которых примут участие представители общественных организаций, а также учреждений образования и культуры.

Реклама

В числе запланированных акций – онлайн-беседа «Холокост. Трагедия народа», час памяти «Помнить… Не забывать!», тематическая встреча «Холокост – преступление против человечности». В ходе мероприятий речь пойдет о роли Красной армии в освобождении и спасении узников гетто и нацистских концлагерей.