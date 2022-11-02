Среда, 2 ноября, 2022
Предыдущая статья
Артамонов вышел из себя из-за головотяпства с информированием липчан об укрытиях
Следующая статья
В Кадомском районе Рязанской области введена в строй вышка Tele2
7info7

В Рязанской области пройдет XIV Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва

На главнуюНовости РязаниКультура

В областной филармонии состоялась пресс-конференция, посвященная XIV Международному конкурсу скрипачей имени В.Ф. Бобылёва, проводимому при поддержке Министерства культуры России.

В пресс-конференции приняли участие заместитель министра культуры Рязанской области Валерия Масловская, начальник управления культуры администрации г. Рязани Ольга Голева, директор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев, художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Сергей Оселков, директор детской музыкальной школы № 5 имени В.Ф. Бобылёва Светлана Морозова.

Организаторы конкурса являются действительными членами Ассоциации музыкальных конкурсов России, состязание входит в число 16 лучших творческих проектов страны, проводимых на базе детских школ искусств. За годы существования конкурса в нем продемонстрировали свой талант и исполнительское мастерство более 500 юных скрипачей, представляющих разные континенты.На XIV Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва подано 47 заявок из разных стран.

В Рязанской области пройдет XIV Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва
В Рязанской области пройдет XIV Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва
В Рязанской области пройдет XIV Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва
В Рязанской области пройдет XIV Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва
В Рязанской области пройдет XIV Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва

Работу жюри возглавит Народный артист России, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Владимир Иванов. В рамках конкурса состоятся мастер-классы от членов жюри и творческие встречи.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/