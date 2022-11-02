В Рязанской области пройдет XIV Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва

В областной филармонии состоялась пресс-конференция, посвященная XIV Международному конкурсу скрипачей имени В.Ф. Бобылёва, проводимому при поддержке Министерства культуры России.

В пресс-конференции приняли участие заместитель министра культуры Рязанской области Валерия Масловская, начальник управления культуры администрации г. Рязани Ольга Голева, директор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев, художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Сергей Оселков, директор детской музыкальной школы № 5 имени В.Ф. Бобылёва Светлана Морозова.

Организаторы конкурса являются действительными членами Ассоциации музыкальных конкурсов России, состязание входит в число 16 лучших творческих проектов страны, проводимых на базе детских школ искусств. За годы существования конкурса в нем продемонстрировали свой талант и исполнительское мастерство более 500 юных скрипачей, представляющих разные континенты.На XIV Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва подано 47 заявок из разных стран.

Работу жюри возглавит Народный артист России, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Владимир Иванов. В рамках конкурса состоятся мастер-классы от членов жюри и творческие встречи.

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