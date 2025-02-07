В Рязанской области проиндексировали выплаты семьям с детьми

С 1 февраля Отделение Социального фонда России по Рязанской области увеличило ряд социальных выплат.
Материнский капитал проиндексирован:
- На первого ребенка – 690 266,95 рубля;
- На второго ребенка – 912 162,09 рубля.
Если на сертификате осталась непотраченная сумма, ее также пересчитают с учетом индексации.
Изменились и другие выплаты:
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей – 10 103,83 рубля.
- Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка – 26 941,71 рубля.
Все повышения Отделение Социального фонда России по Рязанской области провело беззаявительно.