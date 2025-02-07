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Изображение от fanjianhua на Freepik
Семья и отношения

В Рязанской области проиндексировали выплаты семьям с детьми

Алексей Самохин

С 1 февраля Отделение Социального фонда России по Рязанской области увеличило ряд социальных выплат.

Материнский капитал проиндексирован:

  • На первого ребенка – 690 266,95 рубля;
  • На второго ребенка – 912 162,09 рубля.

Если на сертификате осталась непотраченная сумма, ее также пересчитают с учетом индексации.

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Изменились и другие выплаты:

  • Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей – 10 103,83 рубля.
  • Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка26 941,71 рубля.

Все повышения Отделение Социального фонда России по Рязанской области провело беззаявительно.

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