В Рязанской области проходит рейд ГИБДД

В четверг, 13 апреля, сотрудники Госавтоинспекции проверяют водителей Рязанской области на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров.

Инспекторы напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пассажирам.

Перевозить детей младше 7 лет в автомобиле и кабине грузовика, если это предусмотрено конструкцией, нужно с использованием детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребёнка.

Дети от 7 до 11 лет включительно в таких случаях перевозятся с использованием детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребёнка, или с использованием ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребёнка.

Ребёнок в возрасте до 7 лет должен находиться в машине в детском удерживающем устройстве и быть пристегнутым. За нарушение данного правила предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.