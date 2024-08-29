В Рязанской области проходит операция ГИБДД: водителей предупреждают о штрафах и арестах

Сегодня в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия под названием «Тонировка», сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

В рамках операции инспекторы выявляют автомобили с тонировкой, не соответствующей установленным нормам.

За это нарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, за несоблюдение законных требований сотрудников полиции водителям грозит наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения.