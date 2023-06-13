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В Рязанской области продолжают работу мобильные пункты отбора на службу по контракту

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Мобильные пункты отбора на службу по контракту и агитационные патрули работают в разных точках Рязани и регулярно выезжают в районы области. Инструкторы информируют жителей о размерах денежного довольствия, социальных льготах, порядке и способах подачи заявления для поступления на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В частности о том, что контрактники имеют право на ежемесячное довольствие от 204 тыс. рублей, единовременную федеральную выплату в размере 195 тыс. рублей при заключении контракта на срок от одного года. В Рязанской области по поручению Губернатора предусмотрена также разовая выплата в 200 тыс. рублей с вручением благодарственного письма главы региона. Кроме того, военнослужащим по контракту гарантирован большой пакет социальных гарантий, в числе которых приобретение жилья за счет средств Министерства обороны РФ, внеконкурсное поступление в вузы, колледжи, техникумы, компенсация расходов на оплату жилого помещения в размере 50%, субсидия до 100 тысяч рублей на догазификацию жилого помещения, льготы на земельный участок, семейный отдых в период отпуска или после увольнения с военной службы в многопрофильном социально-реабилитационном центре «Сосновый бор», значительные выплаты (до 13 млн рублей) — по системе страхования жизни и здоровья военнослужащих и другие льготы.

По итогам работы мобильного пункта в г. Скопине, которая была организована в рамках празднования Дня города 12 июня, его посетили более 100 человек. Двое граждан на месте изъявили желание поступить на военную службу по контракту и подали соответствующее заявление.

Ближайший выезд мобильного пункта в районы состоится 17 июня. Он будет работать на центральной площадке празднования Дня города Ряжска. В Рязани в ежедневном режиме курсируют агитационные патрули. Основные точки — Лесопарк, ЦПКиО и торговые центры города.

Подробную информацию можно также получить в пункте отбора на военную службу по контракту по Рязанской области, который расположен по адресу: г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 27, тел.: 8 (491-22) 5-96-99, 25-36-29.

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