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Общество

В Рязанской области продолжается работа по объединению муниципальных образований в муниципальные округа

Анастасия Мериакри

Региональное министерство территориальной политики информирует о работе по созданию в Рязанской области муниципальных округов.

Формирование муниципальных округов в регионе началось в 2023 году.  Были  образованы Сасовский, Путятинский, Ряжский МО. Проведенные преобразования продемонстрировали целый ряд преимуществ. В том числе  удалось  значительно повысить  эффективность управления и качество работы органов местного самоуправления; оптимизировать межбюджетные отношения,  внедрить единые подходы к тарифообразованию, налогообложению, обеспечить взаимную согласованность планов развития населённых пунктов; расширить возможности участия органов местного самоуправления в реализации федеральных проектов и государственных программ. И при этом сохранить все предусмотренных льготы и меры социальной поддержки для жителей городских и сельских поселений. 

Учитывая положительный опыт, в 2024 году в регионе были созданы Михайловский, Касимовский, Кораблинский и Пителинский муниципальные округа.

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В настоящее время работа по преобразованию в округа проходит  в 7 районах области. Уже приняты решения по созданию МО в Сараевском, Шацком, Спасском, Ухоловском и Сапожковском районах. Процедуры публичных слушаний проходят в Рыбновском и Рязанском районах. Начат процесс в Александро-Невском и Чучковском районах. В ближайшее время к  нему подключатся Захаровский, Клепиковский, Милославский, Скопинский и другие муниципальные районы

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