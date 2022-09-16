В Рязанской области приведены к нормативу 30 подъездных автодорог

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и федеральной программе «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в Рязанской области приводят к нормативу подъезды к населенным пунктам.

Благополучие сельских жителей напрямую зависит от состояния дорожно-транспортной сети. Поэтому особое внимание уделяется дорогам, проходящим по сельским территориям. Благодаря совместной работе федеральных и региональных дорожников за последние три года в регионе привели в нормативное состояние 30 подъездных дорог общей протяженностью около 158 км. Так, например, в прошлом году в Касимовском отремонтировали более 12 км автодороги, ведущей от трассы Ряжск-Касимов Нижний Новгород к моногороду Елатьма.

В Скопинском районе привели к нормативу часть паломнического маршрута к могиле схимонахини Феодосии. В Спасском районе отремонтировали единственный асфальтированный подъезд к селу Орехово. Развитие дорог оказало положительное влияние на рост автомобильного трафика внутри региона. Значительно сократилось время в пути между райцентрами, люди чаще стали посещать региональные достопримечательности.Для обеспечения логистического сообщения сельхозпредприятий в прошлом году были построены подъездные пути к фермерским хозяйствам в Рязанском и Старожиловском районах.

В текущем дорожно-строительном сезоне были возведены дороги к сушилке и весовой в селах Плахино и Поливаново Захаровского района.В дальнейшем мероприятия по обеспечению связанности сельских территорий дорогами с твердым покрытием на территории Рязанской области продолжатся. Данные работы позволяют создавать условия для комфортного перемещения жителей и устойчивого развития местных фермерских и подсобных хозяйств.