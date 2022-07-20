В Рязанской области приняли закон о внесении изменений в региональный бюджет

Депутаты Рязанской областной Думы внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Соответствующее решение принято на заседании регионального парламента, которое прошло 20 июля.

Доходная и расходная части региональной казны увеличены на 2 млрд 185 млн. 512,7 тысяч рублей за счет дополнительно поступающих средств из федерального бюджета.

Что касается расходов, то дополнительные средства предусмотрены по целому ряду направлений. Наибольший объем приходится на государственную поддержку дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования как регионального, так и местного значения – 1 млрд 250 млн. рублей. На 170 млн 294,7 тысяч рублей увеличено финансирование мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. На развитие сферы социального обслуживания предназначены субсидии в размере 54 млн 865,7 тысяч рублей. Еще 102 млн 663,3 тысяч рублей выделены на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.

Кроме того, предусмотрено увеличение расходов на реализацию государственных программ Рязанской области, в том числе за счет неиспользуемых в 2021 году ассигнований: «Развитие здравоохранения» – на 50 млн рублей, «Социальное развитие населенных пунктов» – на 37 млн 670,2 тысяч рублей, «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – на 118 млн 861,4 тыс. рублей, «Социальная защита и поддержка населения» – на 693 млн. 760,2 тысяч рублей, в том числе на обеспечение софинансирования для осуществления ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 8 до 18 лет – 269 млн. рублей.

Также депутаты поддержали инициативу врио губернатора Павла Малкова о выплате единовременного денежного вознаграждения (в сумме 114,9 тысяч рублей) сотрудникам Росгвардии и военнослужащим- контрактникам, которые участвуют в специальной военной операции. На указанные выплаты выделено 40 млн рублей за счет уменьшения объема средств, направляемых на увеличение резервного фонда Правительства Рязанской области.

По мнению заместителя председателя областной Думы Александра Шевырева, принятые в бюджет изменения актуальны для развития региона: