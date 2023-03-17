В Рязанской области представителям бизнеса рассказали о работе финансовых сервисов

Министерство финансов Рязанской области информирует о том, что состоялся вебинар «Финансовая доступность для МСП», в котором приняли участие представители бизнеса, органов исполнительной власти, кредитных организаций, институтов развития бизнеса ЦФО.

От имени губернатора Павла Малкова министр финансов Рязанской области Марина Наумова поблагодарила Банк России, его региональное отделение, Корпорацию МСП за конструктивное и плодотворное сотрудничество. Она отметила, что глава региона неоднократно подчеркивал: поддержка малого и среднего предпринимательства, цифровая трансформация Рязанской области являются приоритетами в работе облправительства. В этой связи в прошлом году была принята Стратегия цифровой трансформации, создана система инвестиционного сопровождения. Внедряются новые цифровые сервисы, которые способствуют развитию частной инициативы и конкуренции, устранению барьеров. Все это позволяет сопровождать бизнес на всех этапах реализации проектов. Глава ведомства сказала, что Правительство региона рассчитывает на дальнейшую совместную работу по повышению доступности цифровых инструментов для бизнеса.

Участники вебинара обсудили ряд вопросов. В частности, речь шла о возможностях, которые предоставляет бизнесу сервис «Инвестиционный маркетплейс» – совместный проект рязанского отделения ГУ Банка России по ЦФО и АО «Корпорация развития Рязанской области». Электронная площадка позволяет искать источники финансирования бизнес-проектов в режиме «одного окна». «Теперь предприниматель может получить на сайте персональное предложение на основе минимальных сведений об инвестиционном проекте. При этом не надо посещать кредитные организации, достаточно выбрать наиболее подходящий вариант и обратиться в конкретный банк», – пояснил управляющий Отделением Рязань ГУ Банк России по ЦФО Сергей Кузнецов. В настоящее время к проекту присоединились 6 банков, количество заинтересованных кредитных организаций постоянно растет. За первые 3 месяца работы маркетплейса уже обработано 6 заявок потенциальных инвесторов, еще 2 – на стадии формирования. Часть заявок находится в финальной стадии реализации. Опыт Рязанской области высоко оценили на федеральном уровне, его перенимают другие регионы страны.

В ходе работы дискуссионной площадки были рассмотрены другие вопросы. Среди них работа ресурса «Знай своего клиента», Системы быстрых платежей, цифровой платформы МСП.