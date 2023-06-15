В Рязанской области предъявили обвинение женщине, оставившей новорождённую дочь в лесополосе

Кораблинский МСО СУ СКР по Рязанской области предъявил обвинение в покушении на убийство новорождённой дочери уроженке Липецкой области 2003 года рождения.

Ранее сообщалось, что 7 июня 2023 года обвиняемая отнесла и оставила свою новорождённую девочку в лесополосе недалеко от места проживания. Младенца нашёл местный житель.

Сейчас ребёнок находится в перинатальном центре и получает квалифицированную помощь медиков.

Мать младенца по ходатайству следователя заключили под стражу.

По уголовному делу идут процессуальные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.