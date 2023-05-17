Среда, 17 мая, 2023
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В Рязанской области потушили первый в мае лесной пожар

Татьяна Проводина
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

В Рязанской области с начала года произошло 10 лесных пожаров на общей площади 36,6 гектаров. Накануне в регионе ликвидировано первое в мае природное возгорание. Статистику приводит Авиалесоохрана.

16 мая в регионе произошёл пожар на площади 0,45 гектара.

По количеству лесных пожаров в 2023 году Рязанская область находится на третьей строчке в России, как и Калужская область – по 10 возгораний. Лидирует Подмосковье – 76 природных пожаров, на втором месте Владимирская область – 16 пожаров.

По площади пожаров наш регион также на третьей позиции – 36,6 гектара. В лидерах Московская область – 159,68 гектаров, на втором месте Костромская область – 90 гектаров.

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