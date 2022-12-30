Пятница, 30 декабря, 2022
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В Рязанской области потратили 3,4 млн рублей на благоустройство воинских захоронений

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В Рязанской области в 2022 году потратили на благоустройство воинских захоронений потратили 3,9 млн руб. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Речь идёт о средствах из регионального и федерального бюджетов. Их направили на приведение в порядок воинских захоронений в Михайлове, Сараях, Спасск-Рязанском, Ухолове.

В 2023 году эта работа продолжится. Запланирован благоустройство захоронений в Скопине, Октябрьском городском поселении Михайловского района, в Новочернеевском поселении Шацкого района и в Рязани. Финансирование работ превысит 3 млн руб .

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