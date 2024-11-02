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В Рязанской области после приёма граждан СК возбудил три уголовных дела

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Алексей Самохин

31 октября 2024 года руководитель следственного управления Следственного комитета по Рязанской области Владимир Никешкин провел личный приём граждан. К нему обратились жители разных населённых пунктов региона с просьбой разобраться в вопросах, касающихся аварийного жилья и ненадлежащего оказания медицинской помощи. По результатам приема было возбуждено три уголовных дела, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители Автозаводского микрорайона в Скопине сообщили, что их многоквартирный дом находится в аварийном состоянии, однако администрация города не предпринимает мер по расселению. После проверки, инициированной Владимиром Никешкиным, Скопинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), должностные лица городской администрации подозреваются в бездействии.

Другие обратившиеся — жители посёлка Поплевинский Скопинского района — пожаловались на затягивание сроков переселения из аварийного жилья. Строительство дома для переселенцев должно было завершиться к декабрю прошлого года, но объект так и не сдан. При этом часть незавершённых работ принята и оплачена. По поручению главы Следственного управления следователи проверили действия начальника отдела капитального строительства местной администрации и возбудили уголовное дело по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Кроме того, на приёме присутствовала жительница города Рыбное, которая заявила о ненадлежащем оказании медицинской помощи её супругу, что привело к его смерти. По заявлению женщины, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

По всем трём делам ведутся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств, сбор и закрепление доказательств.

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