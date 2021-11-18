В Рязанской области полиция поймала 18-летнего парня, который помешал местному жителю построить забор

В селе Ленино в Александро-Невском районе полиция задержала 18-летнего юношу, который подозревается в краже металлических изделий с участка 32-летнего рязанца. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Как выяснили правоохранители, мужчина собрался возвести забор на территории своей усадьбы, однако неизвестный украл металлические столбы и решётки, приготовленные для строительства.

Найти похищенное удалось в пункте приёма вторсырья. Там же была установлена личность злоумышленника.

В отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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