В Рязанской области поймали с поличным ранее судимого браконьера

Сотрудники ОМВД по Спасскому району задержали 61-летнего местного жителя, ловившего рыбу браконьерским способом.

Полицейские во время рейда объезжали водоёмы района. В окрестностях села Петровичи правоохранители заметили несколько лунок, сделанных в характерном порядке – для установки рыболовной сети. Вылов рыбы сетями запрещён, так что стражи порядка решили установить возле озера пункт скрытого наблюдения.

Спустя некоторое время полицейские увидели мужчину, приехавшего к водоёму и извлекающего из воды сеть. Злоумышленника задержали и изъяли у него незаконный улов – 6 особей рыбы – и сеть. 61-летний гражданин ранее был судим за угрозу убийством. По признанию нарушителя, из-за сильного мороза он не рассчитывал столкнуться с полицией и надеялся остаться безнаказанным.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной добыче (вылове) водных биоресурсов. Гражданину грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 2 лет или лишение свободы на тот же срок.

В региональном главке МВД отметили, что это уголовное дело стало первым о незаконном вылове водных биологических ресурсов в Рязанской области в 2023 году.